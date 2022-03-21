Kahta'da 511 aileye Ramazan desteği

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kızılay Kahta Şubesi tarafından Şubat ve Mart ayı içerisinde 416 aileye kavurma ve 95 aileye de nakdi yardım olmak üzere 511 aileye yardım yapıldı.

Yardım organizasyonunun birlik ve gönüllülük işi olduğunu ifade eden Kızılay Kahta Şube Başkanı Mehmet Tevfik Sivil, yaptığı açıklamada "Gayemiz hiç kimseyi ayırt etmeden yardıma muhtaçlara yardım etmek ve bir daha yardıma muhtaç olmaması için rehberlik etmektir. Bu çerçevede genel merkezimiz tarafından Kahta'da dağıtılmak üzere gönderilen yardım kolilerini ve nakdi yardımlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Şubat ve Mart aylarında 416 aileye 3 kilogram kavurma ve 95 aileye de 300 TL'lik nakdi yardım olmak üzere toplamda 511 aileye yardım yapıldı. Malumunuz önümüzdeki ay Ramazan Ayı'dır. Ramazan Ayı'nda da gıda, giyim ve nakdi yardımlarımız devam edecektir" dedi. - ADIYAMAN