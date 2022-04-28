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Kahta Belediyesinden STK'lara iftar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahta Belediyesinden STK'lara iftar

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından siyasi parti, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından siyasi parti, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve basın mensuplarına yönelik iftar programı düzenlendi.

İftar programına katılan herkese teşekkür eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı amaçlarının aynı masada oturarak manevi duyguları paylaşmak olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar programında konuşan Başkan Turanlı, "Bu mübarek ayda bu özel gecede birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. İftar programımıza teşrif eden herkese teşekkür eder, çalışmalarında da muvaffakiyetler dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kuruluşları, Hizb-i İslami Partisi, Adıyaman, İftar, Yerel, Haberler

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