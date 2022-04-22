Kahta Belediyesi kurum amirlerine iftar programı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından ilçede görev yapan kurum amirleri için iftar programı düzenlendi.

İftar programına Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Ceran, belde belediye başkanları kurum amirleri ve ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe katıldı.

İftar programına katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Hepimiz Devletin bize verdiği yetki ve kanunlar ile görev yapmaya çalışıyoruz. İlçemize ülkemizin farklı yerlerinden gelerek görev yapmış gelmiş geçmiş ve şu an görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Bir yerin kalkınması için görev yapan idarecilerin görevlerini en iyi şekilde yapmaları gerekiyor. Kahta Belediyesi olarak düzenlediğimiz iftar programında ilçemizdeki kurum amirlerimiz ile İftar sofrasında bir araya geldik. Bizler Kahta'nın güzel geleceği için hep beraber çalışıyoruz ve İlçemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda muvaffakiyetler dilerim" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel