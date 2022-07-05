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Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahta Belediyesi ibadethaneleri temizliyor

Kahta Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ibadethaneler ve taziye evlerinin temizliğini yapıyor.

Kahta Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki ibadethaneler ve taziye evlerinin temizliğini yapıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla ilçe genelindeki tüm cami, Kuran kursu ve taziye evlerinde temizlik çalışmaları yapılıyor. İbadethanelerin çevre temizliği yapılarak, hijyenik koşullara uygun hale getiriliyor.

Halkımız tarafından cami ve taziye evlerinin yoğun olarak kullanıldığına dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "İbadet merkezlerimizi sadece müftülüklerimizin mesuliyetinde görmüyoruz. Biz de ümmet bilinciyle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kahta Belediyesi olarak İlçemizin merkezinde bulunan tüm cami ve taziye evlerimizde temizlik çalışmalarımızı ivedilikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha temiz ve hijyenik ortamlarda ibadetlerini gerçekleştirmeleri için ibadethane temizliğini sürekli yapıyoruz. Bunun yanında taziye evlerinin de temiz olması bakımından her türlü gayret ve çabayı harcıyoruz. Halkımıza sağlıklı ve huzurlu ortamlar sunmak adına, ilçemiz genelinde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimizi yıl boyunca devam ediyoruz. Belediye olarak, toplum tarafından yoğun olarak kullanılan ibadethane ve benzeri mekanlara büyük önem veriyoruz. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu çalışmalarımızı hızlandırdık" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Kuran-ı Kerim Hisarcık Kahta Yerel Haberler

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