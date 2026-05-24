Kahramanmaraş’ta hafif ticari araç ağaca çarptı: 1’i ağır 4 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Karbasanı mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi ağır, 3 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Karbasanı mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralılara müdahale etti.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN YARALILARI KURTARDI

Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan yaralılar için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin dikkatli ve koordineli müdahalesi sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır, 3 kişinin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, aracın kaldırılması için çalışma yapıldı. Kazanın meydana geldiği noktada ekipler tarafından inceleme gerçekleştirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haber: Muhammet Özer