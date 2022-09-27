Kahramanmaraşlı tamirci Atatürk heykelinde iddialı

Kahramanmaraş'ta tamir işleriyle uğraşan Mahmut Ardıç, 62 yıldır Atatürk heykeli ve büstü yaptığını belirterek, "Herkes heykel yapabilir ama Atatürk'e benzetmek çok zor" dedi.

Kahramanmaraş'ta tamir işleriyle uğraşan Mahmut Ardıç, 62 yıldır Atatürk heykeli ve büstü yaptığını belirterek, "Herkes heykel yapabilir ama Atatürk'e benzetmek çok zor" dedi.

Türkoğlu ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Mahmut Ardıç (79), 62 yıldır tamir işleri ile uğraşmanın yanında Atatürk heykeli ve büstleri yapıyor. Atatürk'ü çok sevdiğini söyleyen Ardıç, "İlkokul mezunuyum ama kendimi çok iyi yetiştirdim ve geliştirdim. Ben 50 yıl önce doğalgazla araba çalıştırdım. Farklı şeyler yapmaya çalıştım. Memleketime faydalı olmaya gayret gösterdim. Halen çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Atatürk'ü çok seviyorum" ifadesini kullandı.

Heykel ve büst yapmanın zor olduğunu anlatan Ardıç, "Atölyemde Atatürk heykelleri ve büstleri yapıyorum. Birçok il meydanlarına da Atatürk heykelleri yaptım. Herkes heykel yapabilir ama Atatürk'e benzetmek çok zor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ