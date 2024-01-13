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Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Müslüm Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir'in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir'in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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