Kahramanmaraşlı şehit son yolculuğuna uğurlandı
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Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25), memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Alican Güneş (25), memleketi Kahramanmaraş'ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı buradan törenin düzenleneceği Abdülhamit Han Camii'nde getirildi.
Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında cami alanına getirildi. Törende şehidin yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Onbaşı Alican Güneş, Şeyh Adil Mezarlığı'nda son yolculuğuna dualarla uğurlandı.
Şehidin cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - KAHRAMANMARAŞ