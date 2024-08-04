Kahramanmaraşlı Güvercin Yetiştiricisi Vatandaşın Sevgi Dolu Mesleği

Kahramanmaraşlı güvercin yetiştiricisi vatandaş, dede ve babasından gördüğü işi, mesleği haline getirerek çocukluktan bu yana severek yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Tarihi Kapalı Çarşısı'ndaki iş yerinden birbirinden farklı güvercinleri yetiştirip besleyen Ali Haydar Telli'nin (55) güvercin sevgisi sınır tanımıyor. İş yerinde bulunan ve farklı fiyat aralığındaki değerli güvercinleri hem besleyip hem de satan Telli, işini severek yaptığını ve her gencin de yapmasını istediğini söyledi.

Telli, "Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. İlk önce hobi olarak beslerdim, daha sonra ticarete dönüştürdüm. Çocukluğumdan beri merak. Güzel bir meslek yani en kötü arkadaştan iyi. Tür olaraktan, mesela posta, kara aynalı, kara gulifilli çeşit çeşit isimleri var. Vatandaşın ilgisi, yani hobi olaraktan besleyen çok, seven çok. Bunu birçok insan besliyor. Avukatı da besliyor, doktoru da besliyor, garibanı da besliyor. Millete örnek oluyorum. Artı en kötü arkadaştan iyi olduğunu çocuklara aşılıyorum. Haz duyuyorum. Ben çocukluğumdan beri bu mesleği yaparım. Kuş sahibi geldiğinde kuşa giderim başka bir yere gitmem. Bugün gençlerimiz kötü yerlere gidiyor. Futbol gibi, spor gibi diyorum, bu mesleği öğrenirlerse genç insan için daha güzel olur bence, kötü yere gitmektense. Bugün mesela madde, ilaç ben bakıyorum mesela birçok yeni yetişme çağındaki insanlar hep maddeye düşmüş. İlerisini düşünemiyorum. Yani hep öyle. Ben bakıyorum adam zombi gibi. Ama bu meslek hem spor gibi, uçurursun, kondurursun, bakarsın. Bu mesleği öğrenmeleri bence daha iyi. Bu mesleği de aşılamaya çalışıyoruz yani bizden küçük olursa en kötü arkadaştan iyi diyoruz mesela okuluna git adam ol diyoruz. Adam olursan da, bu işi yaparsan da çok güzel bir hobi olur diyoruz. Aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ