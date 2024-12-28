Kahramanmaraşlı Çiftin Bahçesi, 7 Çocuğa Eğitim İmkanı Sağlıyor

Kahramanmaraşlı çift, kendi bahçesinde yetiştirdikleri ayvaları satarak 7 çocuğunu okuttu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Döndü (60) ve Veli Kayaalp (61) çifti, Onikişubat ilçesi sosyete pazarında kendi bahçesinde yetiştirdikleri ayvaları satarak geçimlerini sağlıyor. Yıllardır bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri satarak 7 çocuğunu büyüten çift bunu mutlulukla yaptıklarını belirtiyor.

Döndü Kayaalp, bahçelerinde yetiştirdikleri ayvaların geçim kaynakları olduğunu söyleyerek, "Hepsini tek tek suladık ve bakımlarını yaptık. Olgunlaştığında ise pazara gelip satışını sağlıyoruz. Burada satılışını yaptığımız ayvalardan hem geçimimizi sağlıyoruz hem de çocuklarımızı okuttuk. Sosyete pazarına belirli günler geliyoruz. Burada satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şuan ayvanın kilosu 25-30 TL arası. Fiyatlarımız çok uygun. Sabahtan geliyoruz ve akşama kadar burada satış yapıyoruz. Bize bu durum mutluluk veriyor. Kendi yetiştirdiğimiz ürünler bizim hem geçimimizi sağladı hem de çocuklarımızı okuturken eğitimlerinde kullandık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ