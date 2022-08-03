Kahramanmaraş yerel haberleri... Azerbaycan büyükelçisinden Kahramanmaraş Expo'ya tam not

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Kahramanmaraş Expo 2023 için yapılan hazırlıkları yerinde gördü.

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan ve en az 50 ülkenin katılması hedeflenen Uluslararası Expo 2023'teki çalışmaları yerinde görmek ve istişarelerde bulanmak üzere kente gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un makam odasında gerçekleşen ziyarette Büyükelçi Memmedov'a Vali Coşkun, kent hakkında bilgi verirken, Ticaret ve Sanayi Odası'nda ise ekonomik anlamda ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Buradaki toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile kentte faaliyet yürüten Azerbaycanlı iş adamları katıldı.

Ziyaretlerin ardından Başkan Mahçiçek ile Büyükelçi Memmedov, Expo 2023 alanına geçti. Burada hem alanı gezerek hem de tanıtım filmi eşliğinde Expo 2023'ün içerisinde bulunan projeler ve hedeflere ilişkin misafirlerine bilgi veren Başkan Mahçiçek, tüm Azerbaycan halkını 23 Nisan 2023'de Kahramanmaraş'a davet etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Reşat Memmedov ise, "Kahramanmaraş'ta olmak ve Expo 2023'ü gözlerimle görebilmek çok önemliydi. Azerbaycan'a kendi gördüğüm gözle anlatacağım burayı. Türkiye'nin her bir değeri, Azerbaycan'ın da değeridir. Eminim ki bu Expo'da Türkiye, Azerbaycan ve Kahramanmaraş için değerli olacaktır. Tüm Azerbaycan halkını Expo 2023'e davet ediyorum" dedi.

Ziyaret, Büyükelçi Memmedov'a yöresel lezzetlerin tanıtılmasıyla son buldu. - KAHRAMANMARAŞ