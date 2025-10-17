Haberler

Kahramanmaraş Valiliği'nden Depremzedelere Önemli Duyuru

Kahramanmaraş Valiliği, depremzedelerin konut haklarının borçlandırma işlemleri için önemli tarihler ve işlemler hakkında bilgi verdi. Hak sahipleri, borçlandırma işlemlerini 21 Ekim-19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlamak zorunda.

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Valilik, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve noter kurasıyla konut hakkı kazanan vatandaşların borçlandırma işlemlerini 21 Ekim-19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlaması gerektiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, borçlandırma işlemlerinin Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri için AFAD İl Müdürlüğü'nde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlık AFAD bürolarında gerçekleştirileceği bildirildi.

Valilik, borçlandırma senedine imza atmayan hak sahiplerine konut teslim edilmeyeceğini ve 60 günlük yasal süre içinde işlemini tamamlamayan vatandaşların hak sahipliğinin iptal edileceğini de bildirdi. Açıklamada ayrıca, daha önce borçlandırma işlemini yapan vatandaşların yeniden işlem yapmalarına gerek olmadığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
