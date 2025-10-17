Kahramanmaraş Valiliği'nden Depremzedelere Önemli Duyuru

Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Valilik, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve noter kurasıyla konut hakkı kazanan vatandaşların borçlandırma işlemlerini 21 Ekim-19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlaması gerektiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, borçlandırma işlemlerinin Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri için AFAD İl Müdürlüğü'nde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlık AFAD bürolarında gerçekleştirileceği bildirildi.

Valilik, borçlandırma senedine imza atmayan hak sahiplerine konut teslim edilmeyeceğini ve 60 günlük yasal süre içinde işlemini tamamlamayan vatandaşların hak sahipliğinin iptal edileceğini de bildirdi. Açıklamada ayrıca, daha önce borçlandırma işlemini yapan vatandaşların yeniden işlem yapmalarına gerek olmadığı belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ