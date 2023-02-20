Kahramanmaraş'taki taziye evlerinde çamaşır yıkama ve duş imkanı

Kahramanmaraş'ta depremin ilk anından itibaren vatandaşların kullanımına açılan taziye evlerinde çamaşır makinaları ile duş alanları oluşturuluyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan enkaz kaldırma, temizlik, ilaçlama ve altyapı onarım çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteriyor. Vatandaşlara günlük sıcak yemek ve ekmek ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da depremin ilk anından itibaren taziye evlerini kullanıma açtı. 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren taziye evlerine kurulacak çamaşır makineleri ve duş alanları da depremzedelerin kullanımına sunulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Vatandaşlarımızın barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarımız artarak devam ediyor. Şehrimizde çadır kent ve konteyner kent kurulumları sürüyor. Taziye evlerimizde de barınma sağlıyoruz. İnşallah 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle de taziye evlerimizde çamaşır makinesi ve duş alanları kuruyoruz. Daima hemşehrilerimizin yanındayız, onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ