Üye Girişi
Haberler
ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor

Türkiye'nin yanı başında tehlikeli bir oyun başlıyor

 Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor

Suriye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? İşte gündemdeki 3 senaryo

 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu

Pentagon'u cevapsız bırakan Türkiye sorusu
Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı

Türbe alev alev yanarken başında kutlama yaptılar

Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyor

Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Esed rejiminin sona ermesinin ardından, Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için heyecanla beklediklerini ifade etti.

Suriye'de Esed rejiminin sona ermesinin ardından, Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için heyecanla beklediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Suriye'deki Baas rejiminin sona ermesi ve Esed'in ülkeden kaçmasına sevinci sürüyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise Suriye'deki savaşın sona ermesinden memnun olduklarını, ancak Suriyelilerin artık ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini belirten Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına minnettarlıklarını dile getirdi.

Akçakoyunlu Mahallesi sakinlerinden Cuma Avanda, "Suriye savaşı sona erdi, artık Suriyeliler de rahatladı. Kendi ülkelerine dönmeleri en doğrusu" şeklinde konuştu.

Suriyeli Hüsem Kaddah, "Türkiye'de çok iyi karşılandık, burada hayatımızı devam ettirebildik. Ancak ülkemize dönme hayaliyle yaşıyoruz. Şimdi bu hayalimiz gerçek oluyor" dedi.

Halid Dibo, "10 yıl kaldık bize karşı çok güzel hizmetler yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkürler birkaç aya gideceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Annesi için mevlit okuttu, herkes katılan bir isme dikkat kesildi
img

Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin çıktı
img

Yarışmacının akılalmaz tepkisi Zuhal Topal'ı küplere bindirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi! Annem Ankara Hasan ölüyor mu, ne oldu? Mehmet Günsur Annem Ankara dizisinden ayrılacak mı? A101 12 ARALIK 2024 KATALOĞU 12 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 12 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (12 Aralık) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki! Instagram ne zaman düzelecek 12 Aralık? 12 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 12 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Resmi Gazete bugün (12 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzincan hava durumu | 12 Aralık Erzincan'da hava nasıl? Erzincan günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.