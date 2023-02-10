Kahramanmaraş'taki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Yerel Haberler Kahramanmaraş'taki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kayseri'deki bir ofiste güvenlik kameralarına yansıdı. Kahramanmaraş'taki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı KAYSERİ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin şiddeti Kayseri'deki bir ofiste güvenlik kameralarına yansıdı. 6. Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Şehirde bulunan bir çalışma ofisinin güvenlik kameralarına yansıyan deprem anında ofis çalışanları panikle dışarı çıkmaya çalıştı. Depremin şiddetiyle avize ve koltukların sallanması depremin şiddetini gözler önüne serdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Elbistan Kayseri Yerel Haberler

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