Kahramanmaraş'taki depremde en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi dron ile görüntülendi

6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde kentte en fazla can kaybının yaşandığı Ebrar Sitesi'nin son hali dron ile görüntülendi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Depremin yıldönümünde, binlerce vatandaşın yaşadığı ve depremde en fazla can kaybının olduğu Ebrar Sitesi dron ile görüntülendi. Çekilen görüntülerde depremden sonra sadece 2 bina kaldığı görüldü. Sitenin içerisinde halen çalışmalar devam ediyor. Son kalan binaların en kısa sürede yıkılması bekleniyor. Daha önce binlerce insanın yaşadığı yerlerde şimdi moloz parçaları var. - KAHRAMANMARAŞ