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Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'taki büyük yıkım havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle şehir merkezindeki binaların büyük bir kısmı yıkıldı, geri kalanı ise hasar gördü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle şehir merkezindeki binaların büyük bir kısmı yıkıldı, geri kalanı ise hasar gördü. Şehir merkezindeki büyük yıkım havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin üzerinden 82 saat geçti. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Büyük yıkımın yaşandığı şehir merkezindeki son durum ise dron ile görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yerel Haberler

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