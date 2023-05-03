Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla meydana gelen iki deprem Niğde'de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla meydana gelen iki deprem Niğde'de hissedildi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli saat 20.16'da 5.0 ve 20.22'de ise 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İki deprem Niğde'de de hissedilirken, avizelerin sallandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Niğde AFAD Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title