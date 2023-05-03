Kahramanmaraş'taki 2 deprem Niğde'de de hissedildi

Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla meydana gelen iki deprem Niğde'de hissedildi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli saat 20.16'da 5.0 ve 20.22'de ise 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. İki deprem Niğde'de de hissedilirken, avizelerin sallandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - NİĞDE