Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Yemeni Ustası Kadın 31 Yıldır Mesleğini Sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta tarihi kapalı çarşıda yemeni ve çarık imalatçısı olan Çiğdem Kopar, dede ve baba mesleği olan çarık ve yemeni ustalığını sürdürmeye çalışıyor. Depremden sonra işlerin yavaşladığını belirten Kopar, yine de siparişlerin geldiğini ve ayak sağlığı için yemeni ve çarığın faydalarının çok olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta yemeni ustası kadın, 31 yıldır dede ve baba mesleğini devam ettiriyor.

Tarihi kapalı çarşıda yemeni ve çarık imalatçısı olan Çiğdem Kopar, dede ve baba mesleği olan çarık ve yemeni ustalığını sürdürmeye çalışıyor.

Depremden sonra kaldığı yerden devam ettiğini söyleyen Kopar, "Bu meslek hem dedemden hem de babamdan kaldı. Ben de bu mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Farklı modellerimizde farklı renklerimizle burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Deprem sonrası işler biraz yavaşladı ama yine de sipariş verenler oluyor. Yemeni ve çarığın faydaları ayak sağlığı için çok fazla. Özellikle yazın tercih fazla oluyor. Siparişlerimiz oluyor. Ürünlerimiz gayet uygun fiyatta. Genelde Tarihi Kapalı Çarşı'da olduğumuz burayı gezmeye gelenler uğruyor. Ben elimden geldiğince bu mesleği devam ettireceğim" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Baba Kültür Yerel Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Nike online satış kapandı mı, sipariş neden verilmiyor? Nike tarafından açıklama geldi MasterChef Zübeyde kimdir? 2024 MasterChef Zübeyde kaç yaşında, nereli? MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girdi? 11 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları: 11 Ağustos terazi, oğlak, akrep burcu yorumu! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Konya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos GÜNCEL) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi! MEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi Antalya elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Gaziantep elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 10 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Manisa elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Aliağa, Buca elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! İstanbul elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) Ataşehir, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! Planlı güncel kesintiler listesi Ankara elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Adana elektrik kesintisi! (10-11 Ağustos) GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fenerbahçe Adana Demirspor muhtemel ilk 11! Krunic oynayacak mı? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ağustos Fenerbahçe Adana Demirspor maçı nereden izlenir? Batshuayi GOL izle! (Galatasaray - Hatayspor) Futbolda 10 kusurlu hareket nedir? İcardi pozisyonu penaltı mı (Galatasaray – Hatayspor)
title