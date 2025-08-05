Kahramanmaraş'ta Yaz Kur'an Kursları İçin Halı Saha Turnuvası Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Yaz Kur'an Kursları İçin Halı Saha Turnuvası Düzenlendi
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Kahramanmaraş'ta yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler arasında düzenlenen halı saha turnuvası, kardeşlik ve centilmenlik ruhu ile büyük bir ilgi gördü. Turnuva, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla organze edildi.

Kahramanmaraş'ta yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler için halı saha turnuvası düzenlendi.

İl ve Onikişubat İlçe Müftülüğü ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğinde, yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler için halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Camilerde eğitim alan öğrencilerin katıldığı turnuva büyük ilgi ile başladı. Turnuvanın, öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla planlandığı belirtilirken, müsabakaların çeşitli cami takımları arasında kardeşlik ve centilmenlik içinde geçmesi hedeflendiği kaydedildi.

Abdülhamid Han Camii İmam Hatibi Ali Sarıkaya, turnuvanın öğrencilere sosyal anlamda katkı sağlayacağını belirterek, "Camilerde eğitim gören çocuklarımızın hem kaynaşması hem de birlikte güzel vakit geçirmesi için böyle bir etkinlik düzenlendi. Güzel bir etkinlik olacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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