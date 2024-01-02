Kahramanmaraş'ta Yaşlı Vatandaşın Sokak Köpekleri ile Diyalogu Gülümsetti
Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı girişinde yaşlı bir vatandaşın sokakta bulunan 2 köpek ile konuşması herkesi gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, yaşlı vatandaşın köpeği öpmesi ve konuştuğu anlar yer aldı.
Kahramanmaraş'ta yaşlı bir vatandaşın, sokak köpekleri ile diyalogu çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı. Ortaya çıkan görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.
Kahramanmaraş'ta Tarihi Kapalı Çarşı girişinde yaşlı bir vatandaşın sokakta bulunan 2 köpek ile konuşması herkesi gülümsetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, yaşlı vatandaşın köpeği öpmesi ve konuştuğu anlar yer aldı. - KAHRAMANMARAŞ