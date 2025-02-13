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Kahramanmaraş'ta UFO Görünümlü Bulut İlgi Odağı Oldu

Kahramanmaraş'ta UFO Görünümlü Bulut İlgi Odağı Oldu
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde sabah saatlerinde oluşan UFO'ya benzer mercek bulutu, birçok vatandaşın dikkatini çekti. Bulut, uzun süre görüldü ve vatandaşlar bu anları fotoğraf ve video ile kaydetti.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde UFO görünümlü bulut görenlerin ilgi odağı oldu.

Afşin ilçesinde UFO'ya benzeten mercek bulutu oluştu. Mercek bulutu bir vatandaşın kamerasına yansıdı. İlçe merkezinde uzun süre görülebilen bulut ilgi çekti.

Bazı vatandaşlar ise o anların fotoğrafın ve videosunu çekti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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