Kahramanmaraş'ta Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı

Kahramanmaraş'ta Trafik Denetimleri Sıklaştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri, vatandaşların huzuru ve güvenliği için denetimlerini artırdı. İçişleri Bakanlığı'nın uyarı sloganlarıyla sürücülerin trafik kurallarına uyması istendi. Denetimlerde birçok sürücüye çeşitli cezalar kesildi.

Kahramanmaraş'ta trafik denetimleri sıklaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta vatandaşların huzuru ve güvenliği için trafik ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İçişleri Bakanlığının 'Emniyet kemerini tak, kaskını tak, hızını düşür, takip mesafeni koru, sadece yola odaklan, makas atma, kırmızıda dur, yayaya yol ver' sloganlarıyla yaptığı uyarılarda, sürücülerin trafik kurallarına uyması istendi. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve çevreye rahatsızlık veren unsurlara yönelik uygulamalarda polisin 115 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 42 araca abartı egzoz kullanımından, 326 şahsa ise sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yaptığı bildirildi.

Bayram boyounca yoğun mesai yapan ekiplerin, denetimlerini sürekli yapacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.