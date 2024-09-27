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Kahramanmaraş'ta Televizyondan Esinlenerek Üzüm Yetiştiren Çiftçi 4 Ton Hasat Etti

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Afşin ilçesinde 9 yıl önce başladığı üzüm yetiştiriciliğinde 8 dönüm alanda 4 ton üzüm hasadı gerçekleştiren Tahsin Benli, üzümlerinin şeker hastaları tarafından da tercih edildiğini belirtti. Ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Benli, her yıl üzüm festivali düzenlenmesini talep etti.

Kahramanmaraş'ın Afşin taraflarında yetiştirilen üzümü televizyonda görüp yetiştirmeye başlayan bir kişi, 8 dönüm alanda 4 ton üzüm hasadı yaptı.

Afşin ilçesine bağlı Başüstü Mahallesi'nde 9 sene önce başladığı üzüm yetiştiriciliğinde üretim yapan Tahsin Benli, bu bölgenin belirli yerlerinde yetişen bu cins üzümü şeker hastalarının da sık tercih ettiğini belirtti. Benli, "Dönümünden 4 ton üzüm aldığımız bağımızda 4 çeşit üzüm yetiştiriyoruz. Bir televizyon programında izlediğim üzüm yetiştiriciliğini kendi imkanlarımla ilçede başlattım. Ürünlerimizin hasadı yapılır yapılmaz hızla tükeniyor. Çarşamba ve pazar günleri Afşin kapalı pazar yerinin yanında bulunan açık pazar yerinde diğer günlerde ise şehir merkezinde satışa sunuyoruz. Üzümlerimize ilgi hayli büyük" dedi.

Benli, "Artık üretimlerimiz rayına oturdu. Üzümlerimiz de tanınıyor, biliniyor ve beğeniliyor. Biz büyüklerimizden burada her yıl yapılmak üzere üzüm festivali ya da şenliği istiyoruz" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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