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Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

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Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni belirsizliğini korurken, olayda maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangına kısa sürede müdahale edildi. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın sorası maddi hasar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RUKİYE ULUBEY - Yerel
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