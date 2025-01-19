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Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın

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Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol alındı.

Yangın, Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Yerel
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