Kahramanmaraş'ta Tekstil Fabrikasında Yangın
Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol alındı.
Yangın, Kahramanmaraş'taki bir tekstil fabrikasının boyahanesinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Yerel