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Kahramanmaraş'ta Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Coşkuyla Kutladı

Kahramanmaraş'ta Suriyeliler, Esed Rejiminin Düşüşünü Coşkuyla Kutladı
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Suriye'deki Esed rejiminin düşmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, sokaklara çıkarak kutlamalar düzenledi. Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, zafer işaretleri yaparak mutluluklarını ifade etti.

Suriye'de Esed rejiminin düşmesiyle birlikte, Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler sevinçlerini sokaklara taşıdı. Ellerindeki Suriye bayraklarıyla coşkulu bir şekilde kutlama yapan Suriyeliler, araçlarıyla konvoy oluşturarak şehirde tur attı.

Kahramanmaraş'ta bulunan Suriyeliler, Suriye'deki Esed rejiminin düşmesi ile beraber kutlamalara başladı. Onikişubat ilçesinde Suriyeliler sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy sırasında zafer işaretleri yapan ve sloganlar atan Suriyeliler, rejimin çöküşünü büyük bir heyecanla karşıladıklarını ifade etti. Bazı noktalarda yoğun trafik oluşmasına neden olan bu kutlamalar, hem yerel halkın hem de kutlamalara katılanların dikkatini çekti.

Güvenlik güçleri, kutlamaların kontrollü bir şekilde devam etmesi için gerekli önlemleri alırken, bu gelişme Suriye'deki siyasi değişimin yansıması olarak değerlendirildi. Suriyeliler, bu önemli anı tarihi bir zafer olarak tanımladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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