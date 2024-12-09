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Kahramanmaraş'ta Suriyeli Esnaf, Dönüş Hayalleri Kuruyor

Kahramanmaraş'ta Suriyeli Esnaf, Dönüş Hayalleri Kuruyor
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Kahramanmaraş'ta 11 yıl yaşayan Suriyeli esnaf Abdülkadir Hik, Esad rejiminin çöküşüyle birlikte iki lokantasını kapatıp Suriye'ye dönmeyi düşündüğünü açıkladı. Türkiye'deki yaşamından memnun olduğunu belirten Hik, burada yaşadığı olumlu deneyimleri paylaştı.

Kahramanmaraş'ta Suriyeli esnaf, 9 yıldır çalıştırdığı iki lokantasını kapatıp Suriye'ye dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Suriye'de Baas rejiminin çöküşü Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılanıyor. Suriye'deki Esad rejiminden kaçıp Türkiye'de yaşama tutunan Suriyeli esnaf, dönüş hayalleri kurmaya başladı.

Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde iki lokantası bulunan ve 30 kişiyi çalıştıran Suriyeli Abdülkadir Hik, 11 yıl kaldığı Kahramanmaraş'tan ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Türkiye ve Kahramanmaraşlılara teşekkür eden Hik, "11 yıl Türkiye'de kaldım ve 9 yıldır da iki lokanta dükkanı çalıştırıyorum. İş yerlerimde 30 kişi çalışıyor. Esad'ın babası vardı. Esad geldi ve şimdi o da gitti. Bizim dünyamız bayramdan daha güzel oldu. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz bizi 11 yıl kabul etti. Türkiye'deki işlerimizi toparlayıp iki lokantamı kapatıp en yakın sürede gideceğiz. Hayatta en iyi yaşamı burada gördük. Türkiye'ye iyilikler gelsin. İnsanlardan güzel muamele gördük ve kötülük görmedik. Herkes bize iyilik yaptı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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