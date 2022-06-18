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Kahramanmaraş'ta sitede deprem tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahramanmaraş'ta sitede deprem tatbikatı

Kahramanmaraş'ta bir sitede AFAD tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta bir sitede AFAD tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD arama kurtarma ekipleri ve gönüllü AFAD ekipleri tarafından Onikişubat ilçesindeki bir sitesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği sirenler çaldı. Siren seslerini duyan site sakinleri site bahçesinde toplandılar. Burada AFAD İl Müdürü Mehmet Coşkun, tatbikata katılan vatandaşlara deprem esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

Toplanma alanında vatandaşların ve çocukların sorularını da yanıtlayan Coşkun, "Deprem meydana geldiğinde panik yapmadan çöp kapan uygulamasını yapıyoruz ve binaların merdiven kenarlarında acil olarak toplanma alanına gelmek durumundayız" dedi.

Bu ilk defa bir sitede tatbikat yapıldığını ifade eden Gönüllü AFAD Arama Kurtarma üyesi Ümit Barış Bayhan, "Aydınlatma metinleri dağıtıldı güzel bir katılım oldu. Burada, bin 100 kişiden oluşup 300 çocuk bulunuyor. Tatbikat yoğun katılım ile tamamlandı" dedi.

Tatbikata katılan site sakinleri ise herkesin depreme bilinçli ve hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti. - KAHRAMANMARAŞ

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

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