Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Tır Yangında Kül Oldu
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir tır, Batı Çevre Yolu üzerinde alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sürücünün araçta duman gördükten sonra yol kenarına çektiği sırada başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tüm aracı sardı.
Tır alev alev yandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki tır, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırda, Gaziantep istikametine seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Sürücüsünün yol kenarına çektiği araçta yangın kısa sürede büyüdü. Alevler tüm aracı sararken durum itfaiyeye bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipler, alevlere teslim olan tıra müdahale etti. Yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel