Kahramanmaraş'ta sebzeler kurutulup kışa hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde, yazın taze tüketilen meyve ve sebzeler, havaların soğumasıyla birlikte kışa kurutularak özenle hazırlanıyor.

Afşin ilçesinde genelde kış aylarına doğru kurutularak saklanabilen yiyecekler arasında patlıcan, biber ve kabak ilk sırayı alıyor. Sebzenin besin değerini koruma bakımından da bilinen köklü yöntemlerden biri olarak, kış aylarına hazırlık olanca hızıyla devam ediyor.

Kışa hazırlık yapan Emine Şahan, "Yaz aylarında bahçemize ektiğimiz bütün sebzeleri taze iken dalından koparıp yeriz. Kışın da kurutarak yazınki gibi taptaze olarak yemek için hazırlıklar yapıyoruz. Burada her şeyimiz doğal" dedi. - KAHRAMANMARAŞ