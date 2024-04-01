Kahramanmaraş'ta Ramazan Ayında Fıstıklı Börek Tercihi

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden biri haline gelen fıstıklı börek, ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ta ramazan ayı nedeniyle fırınlarda hazırlanan fıstıklı börek, görüntüsü ve lezzeti ile dikkat çekiyor.

Tüm böreklerin aksine şekerli olması ile de dikkat çeken yiyecek, iftar sofralarında sıklıkla tüketiliyor. Kente özgü börek özellikle iftar saatine yakın, fırınlardaki ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor.

Doyurucu özelliği olan böreğin tane fiyatı ise 20 liradan satışa sunuluyor.

Kahramanmaraşlı börek ustası, "Ramazan boyunca yoğun şekilde çalışıyoruz. Fıstıklı böreğimiz kentimizin lezzetli yiyeceği" dedi. - KAHRAMANMARAŞ