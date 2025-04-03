Boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı

Boykot çağrıları için düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var
Teğmen Ebru'dan itiraz dilekçesi: Devletime yakışır bir Harbiyeliyim, disiplinsizlik yapmam

Teğmen Ebru'nun orduya geri dönmek için verdiği dilekçe ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta Polis Ekiplerine Tatlı Sürpriz

Kahramanmaraş'ta Polis Ekiplerine Tatlı Sürpriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde gençlerin kurguladığı tatlı jestle karşılaştı. Berberde yapılan sürpriz, polisler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kahramanmaraş'ta bir kavga ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde tatlı jestiyle karşılaştı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Merkezi'ne Onikişubat İlçesi Abülhamid Han Mahallesindeki bir berberde kavga olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube devriye ekipleri adrese yönlendirildi. Ekipler gelirken kavga ediyormuş gibi yapan gençler, biranda sürpriz yaptı. Olayın berberler tarafından kurgulandığı amacın görevde olan polislere jest yapmak olduğu ifade edildi. Polis ekipleri de bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.