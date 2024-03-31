Kahramanmaraş'ta oy sayımı başladı

Kahramanmaraş'ta oy kullanma işlemi tamamlandı oy sayımı başladı.

31 Mart 2024, Saatler 07.00'yi gösterdiğinde her seçim döneminde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına geldi.

Tamamlanan oy kullanma işleminin ardından, şehirde bulunan 2405 adet sandık saat 16.00 itibariyle açılarak oy sayımı başladı. Kentte toplamda 753 bin 538 kayıtlı seçmen bulunuyordu. Bu sayı 2019 yerel seçimlerinde 754 bin 604 olarak kayıtlara geçmişti. - KAHRAMANMARAŞ