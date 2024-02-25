Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Oto Pazarında Yoğunluk Yaşanıyor

Güncelleme:

Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi'nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar, satıcının çok, alıcının ise az olduğunu ve fiyatların yüksek olduğunu ifade ediyor.

Kahramanmaraş'ta oto pazarında yoğunluk yaşanırken araç satışının az olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş Oto Galericiler Sitesi'nde pazar günleri kurulan oto pazarında yoğunluk hakim. Araçlarını satışa sunan vatandaşlarsa müşteri bekliyor. Satıcının çok, alıcının ise az olduğunu ifade eden vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.

Otomobil almak istediğini söyleyen Muhammet Güllü, "Piyasa çok durgun. Ne alan ne de satan var. Deprem bölgesindeki illerin içinde tek bizim ilimizde fiyatlar yüksek diye düşünüyorum" dedi.

Satıcı Furkan Arıcı ise, "Aracını satan vatandaşlar aracını fiyat ekleyerek satıyor. Piyasada temiz araç bulmak da sıkıntı. Zaten deprem bölgesi olduğumuz için herkes evine barkına harcamaya başladı. Satışlar diplerde" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title