Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler ve piknik yapmak yasaklandı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler ve piknik yapmak yasaklandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler ve piknik yapmak yasaklandı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişlerle, piknik, kamp ya da konaklama gibi etkinlikler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişlerle, piknik, kamp ya da konaklama gibi etkinlikler 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İl genelinde orman yangınlarının önlenmesi çerçevesinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun imzasıyla genel emir yayımlandı.

Genel emirle birlikte, il sınırlarında orman yangını çıkma ihtimali olan orman ve ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesi yasaklandı.

Ayrıca, orman ve ormanlık sahalar çevresinde ve içinden geçen yollarda, orman kenarında mülki amirden izin almadan etkinlik, piknik yapmaya ve konaklamaya da izin verilmeyecek. Aynı zamanda, orman ve ormanlık alanlarda çadır kurulması ve kamp yapılması da yasak olacak. Vatandaşlar, yalnızca kendilerine ayrılan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarından gerekli önlemleri almak kaydıyla yararlanabilecek.

Aynı genel emir doğrultusunda; orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

31 Ekim 2022 tarihine kadar geçerli olacak bu genel emre uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacak. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Yerel Haberler

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