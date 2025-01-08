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Kahramanmaraş'ta Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ta dağda mahsur kalan bir vatandaş ve çocuğu, ATV ve UTV motorize ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Ekip, zorlu hava koşullarına rağmen vatandaşların yardımında her zaman hazır olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta dağda mahsur kalan iki kişi ATV ve UTV motorize ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ahırdağı Karagöl mevkiinde meydana geldi. Çocuğu ile beraber UTV aracıyla karlı bölgede mahsur kalan bir vatandaşın yardımına ATV ve UTV ekibi yetişti. Yapılan çalışma ile UTV aracı kullanan vatandaş çocuğuyla beraber kurtarıldı.

Kahramanmaraş ATV ve UTV ekibi yaptığı yazılı açıklamada, "Biz her zaman, her zorlu şartta devletimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Bu bizim bir görevimiz değil, gönül işimizdir. Halkımızın bize olan sevgisi ve güveni, bize güç veriyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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