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Kahramanmaraş'ta Kurutmalık Sebzeler Pazarına Çıktı

Kahramanmaraş'ta Kurutmalık Sebzeler Pazarına Çıktı
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Kahramanmaraş'ta kış hazırlıkları kapsamında dolma yemeği yapmak için kurutulan sebzeler, tarihi kapalı çarşıda satışa sunulmaya başladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan kurutmalıklar, hem yurtiçi hem de yurtdışında alıcı buluyor.

Kahramanmaraş'ta kışın tüketilmesi için dolma yemeği yapmakta kullanılan patlıcan, biber, kabak kurutularak raflardaki yerini aldı.

Tarihi kapalıçarşı da kış aylarına hazırlık için kurutulan kabak, biber ne patlıcan piyasaya çıktı. Geleneksel şekilde güneşte kurutulan mahsuller kapalı çarşıda satışa sunuluyor. Kurutmalık sebzelerin tezgahları renklendirmeye devam ettiğini söyleyen aktarcı Hulusi Görgel,"Şuana kadar kurutmalıklara vatandaşların ilgi ve alakası çok yoğun. Burada kabak, biber, patlıcan gibi mahsuller yer alıyor. Kurutmalık fiyatlarımız 100 TL'den başlıyor. Kurtulan sebzeler hem yurtiçi hem de yurt dışına satılıyor" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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