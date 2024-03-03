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Kahramanmaraş'ta Köylüler Gübre Yardımı İstiyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akgümüş köyünde köylüler, meralarına gübre atmakta zorlanıyor. Köylüler, önceki yıllarda yapılan ancak 4 yıldır yapılmayan gübre yardımın tekrar yapılmasını istiyor.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akgümüş köyünde köylüler, meralarına gübre atmakta zorlanıyor. Köylüler, önceki yıllarda yapılan ancak 4 yıldır yapılmayan gübre yardımın tekrar yapılmasını istiyor. Köy muhtarı Necati Keten "Bundan 3-4 yıl öncesine kadar devlet gübre veriyordu bize meraya atmamız için. Üç dört yıldan beri bu gübre verme işi bitti. Şimdi ise biz köylünün imkanlarıyla alıp atıyorduk ama şimdi pahalı olduğu için atma şansımızda bitti. Şimdi buraya devletten biz gübre yardımı istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Akgümüş Köyü'nde köylüler artan yem fiyatlarından dolayı hayvanlarını daha fazla merada otlatarak besliyor. Köy muhtarı köyün merasındaki otların yetişmesi için gübre atılması gerektiğini, 3-4 yıl öncesine kadar devlet tarafından gübre yardımı yapıldığını ancak bu yardımın kesildiğini ifade ederek devletten gübre yardımının tekrar başlatılmasını istedi.

"GÜBRE ATMAZSAK OT OLMUYOR"

Akgümüş Köyü Muhtarı Necati Keten şunları söyledi:

"Bizim burada yaklaşık 400-450 dönüm meramız var hayvanın otlanması için. Bundan 3-4 yıl öncesine kadar devlet gübre veriyordu bize meraya atmamız için. Üç dört yıldan beri bu gübre verme işi bitti. Şimdi ise biz köylünün imkanlarıyla alıp atıyorduk ama şimdi pahalı olduğu için atma şansımızda bitti. Şimdi buraya devletten biz gübre yardımı istiyoruz. Gübre atmazsak ot olmuyor. Bu hayvanların yararlanabilmesi için otun olması içinde gübre atmamız gerekiyor. Devletten bir gübre talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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