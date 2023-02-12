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Kahramanmaraş'ta köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti

Kahramanmaraş'ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti.

Kahramanmaraş'ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Ayanburnu köyü civarında erzak yüklü yardım konvoyunu gören köpek, konvoya rehberlik etmeye başladı. Köpeğin koşarak kendilerine köye kadar rehberlik ettiği anları görüntüleyen yardım ekipleri, "Burası Kahramanmaraş, Göksu'nun en uzak köylerinden bir tanesi. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Ayanburnu köyü. Bugüne kadar hiçbir ekip gitmemiş. Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var, kaya parçaları da var" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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