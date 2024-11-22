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Kahramanmaraş'ta Keçe Sanatının Son Temsilcisi: Hayri Geceyatar

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Kahramanmaraş'ta 40 yıldır keçe ustası olarak çalışan Hayri Geceyatar, keçe sanatının yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, mesleği severek sürdürdüğünü ve gelecek nesillere aktarılmasını istediğini ifade etti.

Kahramanmaraş'ta keçe ustası, 40 yıldır el emeği göz nuru keçeler üretiyor.

Tarihi Kalaycılar Çarşısı'nda keçe sanatını sürdüren 2 çocuk babası Hayri Geceyatar (58), keçe sanatının son temsilcisi olduğunu söyledi. Geceyatar," Keçe sanatının son temsilcisi olarak mesleğimi sürdürmeye devam ediyorum ve el emeği göz nuru ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyorum" dedi.

Keçe sanatının yok olmaya yüz tuttuğunu söyleyen Geceyatar, "Keçe sanatı asırlardır devam eden bir gelenek. Artık keçe sanatı unutulmaya yüz tuttu. Bizler son temsilcileriyiz. İstiyoruz ki tanıtılsın bilinsin ve gelecek kuşaklara aktarılsın. Şuan mesleği benden başka yapan yok. Severek yapıyorum yapmaya da devam edeceğim. Emek isteyen bir şey. Burada yapılanların hepsi el emeği göz nuru. Burada sabırla dokuyoruz. Keçe sanatına gereken değerin ve önemin verilmesini istiyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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