Kahramanmaraş'ta kalaycılık mesleğini yaşatıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraşlı esnaf geçmişin popüler, şimdinin ise unutulmaya yüz tutmuş 'kalaycılık' mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Yüzyıllardır ustalıkla icra edilen ve el emeğiyle şekillenen geleneksel kalaycılık mesleği, unutulmaya yüz tutuyor. Kalaycılık mesleği geleceği çırak yetişmemesiyle belirsizliğini koruyor.

Kahramanmaraş'ın kalaycılığın az sayıdaki ustalarından biri 54 yaşındaki Bünyamin Özdek, kalaycılığın geçmişte popüler bir meslek olduğunu belirterek günümüzde ise unutulmaya yüz tuttuğunu ifade etti.

40 yıldır mesleği yaptığını söyleyen Özdek, "Kalaycılık mesleğine ilkokul yıllarında başladım. Ortalama bu işi 40 yılın üzerinden beri yapmaktayım. Kalaycılık mesleği ilkokul yıllarımda çok popülerdi. Ailem, Yılmaz ustamız diye bir ustam vardı, onun yanına götürdü, onun yanında işe başladım. Burada kalaylama işini devam ettiriyorum. Bize ürünleri tertemiz kalaylarız. Geri sahiplerine iade ederiz. Genelde tencere türü şeyler gelir, tabak türü şeyler gelir, tas gelir, sehen gelir, sürahi gelir. Vatandaş buradan çok geçtiği için buradan bir parça, iki parça eşya getiriyor, bizde hemen yapıp yarım saat, bir saat içerisinde kendilerine geri iade ediyoruz" diye konuştu.

Kalaycılık mesleğini sürdürebilecek eleman yetişmediğini dile getiren esnaf, "Gelecek nesilleri bu mesleğe yetiştirmeyi isterim. Yalnız eleman gelmiyor. En genç ortalama 35-40 yaşında eleman geliyor. Beni çıraklığa almaz mısın diyor. Bizde diyoruz ki bu yaştan sonra sana hiçbir şey öğretemeyiz. Son kuşaklardanız. Arkamız yok artık. Bizde artık yavaş yavaş yorulmaya başladık, biz bile artık bırakmayı düşünüyoruz. Kendi etrafımızda ortalama bu işi yapan dört beş ustamız kaldı" dedi.