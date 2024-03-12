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Kahramanmaraş'ta İstiklal Marşı'nın 103. yıldönümü coşkuyla kutlandı

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Akedaş İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları programla İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünü kutladı. Programda öğrencilerin işaret diliyle İstiklal Marşı'nı söylemeleri dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümü öğrenciler tarafından kutlandı.

Onikişubat ilçesinde Akedaş İlkokulu'nda minik öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları program ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. Yıldönümünü coşkulu bir programla kutladı.

Programla ilgili konuşan öğretmenler, "12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı'mız Milli Marş olarak kabul edildi ve İstiklal Marşı kabulünün 103. yıldönümünü coşkulu bir programla kutladık. Program esnasında öğrencilerin coşkusu görülmeye değerdi. İstiklal Marşı'mızı öğrencilerimiz işaret diliyle söyleyerek farkındalık oluşturdular" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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