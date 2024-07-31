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Kahramanmaraş'ta Gazzeli şehitler ve Haniye için dua edildi

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Kahramanmaraş'ta Gazzeli şehitler ve Haniye için dua edildi. Kahramanmaraş Müftülüğü, gıyabi cenaze namazının cuma günü kılınacağını açıkladı. Kahramanmaraş Platformu ve sivil toplum kuruluşları İsrail'i lanetlerken, İsrail saldırılarına karşı sloganlar atıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Kahramanmaraş'ta Gazzeli şehitler ve Haniye için eller semaya kalktı.

Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılınma kararı alındı ancak Kahramanmaraş Müftülüğünden yapılan açıklamada, şehit Haniye'nin henüz cenaze namazı kılınmadığından dolayı gıyabi cenaze namazının cuma günü kılınacağı ifade edildi.

Abdülhamit Han Camii'nde bir araya gelen Kahramanmaraş Platformu ve sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında İsrail lanetlenirken, tüm şehitler için dua edildi.

Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını yapan Yusuf Bülbül, "Tüm Filistin halkının başı sağ olsun, tüm Müslümanların başı sağ olsun. Yeryüzünün tüm vicdanlı insanları, İsrail terör örgütünün alçaklığına, korkaklığına, azgınlığına tanık olsun. 40 bin masum, mazlum şehidin kanı 100 bin gazinin acısı, dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmuyorsa veyl olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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