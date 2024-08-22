Kahramanmaraş'ta ikamet yangını
Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Kahramanmaraş'ta ikamet yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Kumaşır Mahallesi'ndeki bir müstakil ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itafiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonrası inceleme sürüyor.