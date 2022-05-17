Kahramanmaraş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı - Haberler

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Kahramanmaraş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahramanmaraş'ta göçerlerin yayla mesaisi başladı

Kahramanmaraş'ta göçerler, küçükbaş hayvanlarıyla beraber yaylalara ulaştı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta göçerler, küçükbaş hayvanlarıyla beraber yaylalara ulaştı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvanın yer aldığı Kahramanmaraş'ta göçerler, yaz aylarını bin 800 rakımlı Ahır, Engizek ve Milcan dağlarındaki yaylalarda geçiriyor. Kent merkezi ve kırsal köylerden yola çıkan göçerlerin sürüleri, göç yollarını kullanarak zorlu yolculuğun ardından Dulkadiroğlu ilçesi Ahir Dağı, Milcan ve Engizek yaylalarına ulaştı.

6 ay boyunca konaklayacakları yaylalara yerleşen göçerler, kurdukları çadırlarda üretime başladı. 3 bin 500 kişinin hayvancılık yaptığı bölgede yıllık süt üretiminin yüzde 50'si dondurma, yüzde 50'siyle de peynir üretiliyor. Yaylada kurbanlık hayvanları da yetiştirerek pazara çıkmayı hedefleyen üreticiler, verimli bir yıl olacağını temenni ettiler.

Koyun ve Keçi Yetiştirici Birlik Başkanı Vakkas Kuzu, "Beşinci ayda göçerler yaylaya çıkıyor. 10 ve 11. ayda kışlaklara dönerler. Peynirlerini, çökeleklerini yaparlar. Yağını yaparlar. Kış ihtiyaçlarını görürler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Ahır, GÖÇ, Yerel, Haberler

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