Kahramanmaraş'ta Gazze'ye Destek İçin Hayır Çarşısı Kuruldu

Kahramanmaraş'ta gelirlerinin Gazzelilere bağışlanacağı hayır çarşısı kuruldu.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi bahçesinde kurulan hayır çarşısı 3 gün sürecek. Önder İmam Hatipliler Derneği'nce düzenlenen hayır çarşısına kadınlar da imece usulü destek verdi. Alana kurulan Mescid-i Aksa çadırı ise yoğun ilgi gördü.

Dernek İl Başkanı Ali Sarıkaya, Gazze'de yapılan barışın hemen akabinde Müslümanların oradaki kardeşlerinin derdiyle hemhal olduğunu belirterek, "Burada, Gazze'deki kardeşlerimizin yararına ve oranın imar ile inşasına katkı sunmak adına üç gün sürecek bir hayır çarşısı planladık. Allah nasip ederse buradaki gelirlerle kardeşlerimize destek olacağız. Şu anda arkamızda 'Kubbe-i Kudüs' çadırı var. Bu çadır, tüm Müslümanların hayal edip namaz kılmak istediği mekanı temsil ediyor. Bugün burada namazlarımızı bu çadırda kılacağız. En yakın zamanda Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler de Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı arzu ediyoruz" dedi.

Sarıkaya, hayır çarşısından elde edilen gelirleri bizzat kardeşlerine ulaştırmak istediklerini belirterek, "Kahramanmaraş halkı olarak duyarlı bir topluluğuz. Burada coşkulu, birlik ve kardeşlik duygularıyla dolu bir çarşı oluştu" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ