Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Gösteri Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, İsrail'in saldırılarına karşı çıkarak Filistin'e destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Pankartlar ve Filistin bayrakları ile destek verdikleri gösteride, katılımcılar dua ederken yoldan geçen araç sürücüleri de hornalarla destek sağladı.

Kent merkezinde Starbucks'un önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gösteri sırasında yoldan geçen araç sürücüleri de kornalara basarak göstericilere destek verdi. Vatandaşlardan bazıları dua ederken, bazıları da şiir okuyarak Filistin halkına destek mesajı verdi.

Furkan Tekinşen, "7 Ekim yaklaşırken yerimize sığamıyoruz. Dünyada İsrail destekçisi markalar kepenk kapatırken, bunun Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Boykot sürecinin kentimizde gelişmesini istiyoruz. Maraş'tan Filistin'e selam olsun istiyoruz. 5 Ekim'de mitingimiz var, herkesi davet etmek istiyoruz" diye konuştu.

Esra Börekçi ise, "Filistin'deki zulümden bu yana evlerimizde duramıyoruz. Çok kararlıyız, duruşumuz gayet net, özgür olacak Filistin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
