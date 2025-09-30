Kahramanmaraş'ta Filistin İçin Gösteri Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta bir grup vatandaş, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Filistin'e destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

Kent merkezinde Starbucks'un önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gösteri sırasında yoldan geçen araç sürücüleri de kornalara basarak göstericilere destek verdi. Vatandaşlardan bazıları dua ederken, bazıları da şiir okuyarak Filistin halkına destek mesajı verdi.

Furkan Tekinşen, "7 Ekim yaklaşırken yerimize sığamıyoruz. Dünyada İsrail destekçisi markalar kepenk kapatırken, bunun Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Boykot sürecinin kentimizde gelişmesini istiyoruz. Maraş'tan Filistin'e selam olsun istiyoruz. 5 Ekim'de mitingimiz var, herkesi davet etmek istiyoruz" diye konuştu.

Esra Börekçi ise, "Filistin'deki zulümden bu yana evlerimizde duramıyoruz. Çok kararlıyız, duruşumuz gayet net, özgür olacak Filistin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ