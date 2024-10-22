Kahramanmaraş'ta FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Kutlandı
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle Milli İrade Meydanı'nda davul zurna eşliğinde kutlama yaptı. Meydanda 'İla Cehenneme Zümera' yazılı pankart asıldı ve vatandaşlar milli kıyafetler giyerek gösteri yaptı.
Kahramanmaraş'ta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü davul zurna eşliğinde kutlandı.
Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda toplanan bir grup vatandaş meydana Gülen'in fotoğrafının bulunduğu bir pankart astı. Meydandaki pankarta, 'İla Cehenneme Zümera' yazıldı.
Kahramanmaraş'ın Milli Mücadele kıyafetlerini giyip davul zurna çalan vatandaşlar, FETÖ elebaşının ölümünü kutladı. Bir müddet davullarla gösteri yapan vatandaşlar bölgeden ayrıldı.
Kutlamaya katılan vatandaşlar, "Bu vatan Türk'tür, Türk kalacak, darısı İmralı'nın başına" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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