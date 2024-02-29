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Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması yapıldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması yapıldı. Duruşma 12 saat sürdü ve yarına ertelendi. Sanıklar suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Ezgi Apartmanı ile davanın ilk duruşması yapıldı. 12 saat süren duruşma yarına ertelendi.

Ezgi Apartmanı davasının duruşması Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, kimlik tespitlerinin ardından iddianame özetinin okunması ile başladı. Tutuklu müteahhit Y.A. ve tutuklu sorumlu mühendis fenni mesul M.T. duruşmada hazır bulundu. Ezgi Apartmanı'ndaki pastanenin iç mimarı E.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı iç mimar E.D.'den savunma istedi. Suçlamaları reddeden E.D. kendisinin iç mimar olarak hizmet verdiğini pastanenin yenilenmesinde, sökme ve kırma gibi işlemler yapmadığını belirtti. Binanın yıkılmasına neden olan kalitesiz beton olmak üzere projedeki uygulanması gerekenlerin yerine getirilmediğini ifade eden E.D, "Bu bina projesine uygun olarak yapılmamıştır. Pastanede yapıldığı iddia edilen tadilatlarla bir analiz daha yapılmaktadır. Binada nervürlü formatı olması gerekirken kullanılmamıştır. Binada zemin etüdü yoktur. Binada kesilecek kolonlar söz konusu değildir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık fenni mesul M.T. ise, binayı taşıyan kiriş, kolon ve perde betonlar olduğunu söyledi. Kolon ve kirişlerin durumuyla ilgili M.T, "Üniversiteden hocalar bu raporu vermiş ve iki üç saattir masal dinliyoruz. 1975 yılında yapılmış yönetmeliği 2018'e göre değerlendiriliyorlar" diyerek beraatini talep etti.

Sanık müteahhit Y.A ise, "Bize tebliğ edilen suçların hepsini reddediyorum 14 yıl devlet memurluğunun ardından iş hayatıma başladım. Ben mühendisim. Demir ve beton çalınmaz. Ben binayı nervürlü demir ile yaptırdım şartı yoktu. O yıllarda o demir bulunmuyordu. Ben malzeme çalmam. Ezgi benim ilk torunum. Adını yaptığım binayı eksik yapar mıyım?" dedi.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti. Mahkeme gelen talepleri değerlendirdi, Türkiye Barolar Birliği ve Kahramanmaraş Barosu'nun davaya katılma talebini reddetti.

Duruşma yarına ertelenirken, tanıkların dinlenmesiyle davaya devam edilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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